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ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

Surrey Crime News: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 10, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:18 AM IST
ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
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