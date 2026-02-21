Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3117921
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Zira Youth Dies USA: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਅਬੂ ਬੁੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ  ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:36 PM IST

Trending Photos

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Zira Youth Dies USA: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਅਬੂ ਬੁੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ  ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਡੰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਦੀਲਾਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

TAGS

Zira Youth Dies USAGurvinder Pal Zirapunjabi news

Trending news

Zira Youth Dies USA
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
CM Bhagwant Mann
8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
kotkapura news
ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 3 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਜਣੇ ਕਾਬੂ
ludhiana loot news
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ
Bathinda Lawyers Protest
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਫਸਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਬਚਾਉਣਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਪੋਸਟਰ
Lalru News
ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ
Simranjit Singh Mann
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ
hamirpur news
सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला
kotkapura news
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Health minister Dr. Balbir singh
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ