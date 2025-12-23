Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3050550
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ!

Google ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2026 ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 23, 2025, 12:09 PM IST

Trending Photos

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ!

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵਰਗੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ Google ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Google ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 2026 ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ।

2026 ਤੋਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
Google ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ 2026 ਵਿੱਚ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। PERM, ਜਿਸਨੂੰ Program Electronic Review Management ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਪਰਕ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ PERM ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ Google ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ Google ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ H-1B ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Google ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

2023 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ Google ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ PERM ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੰਟਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ Amazon ਅਤੇ Meta ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਟਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ PERM ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਹਾਲਾਂਕਿ 2026 ਵਿੱਚ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Google ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।

ਆਫਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਅਹਿਮ
PERM ਲਈ ਆਫਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ Google ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PERM ਲਈ ਆਫਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਵਲ 3 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ PERM ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੇਟਿੰਗ Google ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ “MI” ਯਾਨੀ Moderate Impact ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ਖੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, Google ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2026 ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

H-1B holdersamerica news

Trending news

Ludhiana News
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
iPhone 18
2026 'ਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ iPhone 18? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
Amar Noori threat
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ
Patiala
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Himachal Weather
अगले 5 दिन मौसम साफ, 28 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, कोहरे का यलो अलर्ट
home loan rate cut
ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿਜ਼ 7.15% ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ
Jalandhar factory accident
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ;ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
amritsar news
ਏਐਨਟੀਐਫ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Indian Students Abroad
2024 ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
Punjab Cold Wave Alert
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ