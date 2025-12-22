ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ, Visa 'ਚ ਹੋਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

H1B ਅਤੇ H4 Visa: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ H1B ਅਤੇ H4 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H1B ਅਤੇ H4 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ H1B ਅਤੇ H4 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ H1B ਅਤੇ H4 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ H1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ H1B ਅਤੇ H4 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
WORLDWIDE ALERT FOR H-1B AND H-4 VISA APPLICANTS
Beginning December 15, the Department of State expanded online presence reviews to ALL H-1B and H-4 applicants as part of standard visa screening. This vetting is being conducted globally for ALL applicants of ALL nationalities… pic.twitter.com/qMrMrOvqy0
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 22, 2025
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਕੜੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, H1B ਜਾਂ H4 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।