ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਇਆ ਉਛਾਲ

Sikh Hate Crimes News:

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 12:25 PM IST

Sikh Hate Crimes News: ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,700% ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸੀਓਸ (Axios) ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਫਬੀਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 228 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮਲੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2015 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 88% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲੇਵਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ
ਸਿੱਖ ਗਠਜੋੜ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ: 395% ਵਾਧਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ)

ਲੈਟਿਨੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ: 239% ਵਾਧਾ, 2025 ਵਿੱਚ 1,014 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ: 195% ਵਾਧਾ

ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ: 123% ਵਾਧਾ (ਹਾਲਾਂਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 29% ਗਿਰਾਵਟ)

ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ: 66% ਵਾਧਾ

ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ: 51% ਵਾਧਾ

ਸਮਲਿੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ: 27% ਵਾਧਾ

ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

