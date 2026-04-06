ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ; ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:06 PM IST

Khalistani Protest Canada: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

“ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੰਦਰ (ਬਰੈਂਪਟਨ) ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ (ਸਰੀ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ “ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ” ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ:

1. ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ।

3. ਪੂਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਡਰਾਉਣ-ਮੁਕਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

