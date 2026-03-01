Advertisement
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੀਤੀ; ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

India Israel Trade: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਰੇਮਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:33 PM IST

India Israel Trade: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਰੇਮਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ 1992 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਟਕਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। SIPRI ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ (ਰਾਇਟਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ), ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਕ-8 ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਸਾਈਲ ਤੇ ਹੈਰੋਨ UAV ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਪਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 85 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ CEPA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ)। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40-50% ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ BBC ਤੇ ਦ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਰਾਇਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ। ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ I2U2 ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਡੀ-ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਦੀ ਸੰਤੁਲਤ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ।

