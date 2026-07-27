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ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

Ukrainian Ambassador Summons News: ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 27, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:40 PM IST
ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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