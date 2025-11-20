India US Deal: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ; ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੈਅ

India US Weapon Deal: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ FGM-148 ਜੈਵਲਿਨ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ M982A1 ਐਕਸਕੈਲੀਬਰ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ-ਗਾਈਡਡ ਆਰਟਿਲਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
India US Deal: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ FGM-148 ਜੈਵਲਿਨ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ M982A1 ਐਕਸਕੈਲੀਬਰ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ-ਗਾਈਡਡ ਆਰਟਿਲਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ US$47.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (DSCA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ US$93 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 100 ਜੈਵਲਿਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਇੱਕ ਫਲਾਈ-ਟੂ-ਬਾਇ ਰਾਊਂਡ, 25 ਕਮਾਂਡ-ਲਾਂਚ ਯੂਨਿਟ, ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
DSCA ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 100 FGM-148 ਜੈਵਲਿਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, 25 ਹਲਕੇ ਕਮਾਂਡ-ਲਾਂਚ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ 216 ਐਕਸਕੈਲੀਬਰ ਆਰਟਿਲਰੀ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (DSCA) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ (100) FGM-148 ਜੈਵਲਿਨ ਰਾਊਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਇੱਕ (1) ਜੈਵਲਿਨ FGM-148 ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਫਲਾਈ-ਟੂ-ਬਾਈ; ਅਤੇ ਪੱਚੀ (25) ਜੈਵਲਿਨ ਲਾਈਟਵੇਟ ਕਮਾਂਡ ਲਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (LwCLU) ਜਾਂ ਜੈਵਲਿਨ ਬਲਾਕ 1 ਕਮਾਂਡ ਲਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (CLU)।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ
DSCA ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 47.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਕੈਲੀਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੌਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਜੈਵਲਿਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਲਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ RTX ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ-ਐਂਡ-ਫੋਰਗੇਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।