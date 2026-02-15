ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਘੋਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੈਨੇਟਰ

Western Australia Senator: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।
Western Australia Senator: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਵਰੁਣ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਰੁਣ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ" ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰਨਗੇ।