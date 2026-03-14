ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

Trending Photos
Pennsylvania Fraud Case: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਸਕਰ ਸਵਾਨੀ (60) ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸਵਾਨੀ (58) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਸਕਰ ਸਵਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੰਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
United States Department of Justice ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।