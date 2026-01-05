Advertisement
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ; ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ

Nikitha Godishala Murder: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:12 AM IST

Nikitha Godishala Murder: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਕਿਤਾ ਗੋਡੀਸ਼ਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਉਸਦਾ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਵਰਡ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 26 ਸਾਲਾ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਨਿਕਿਤਾ ਗੋਡੀਸ਼ਲਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।

ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸੇ ਦਿਨ (2 ਜਨਵਰੀ) ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਿਕਿਤਾ ਐਲੀਕੋਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ
ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਕਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਕਿਤਾ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। "ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਿਕਿਤਾ ਗੋਡੀਸ਼ਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

