ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

Canada Shooting Indian Origin: ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:18 AM IST

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

Canada Shooting Indian Origin: ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਾ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

 ਮਾਲ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਰੋਲ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2026 ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"  "ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਡਈ SUV 'ਤੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਡਈ SUV ਮਿਲੀ ਜਿਸਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡਬਾਈਨ ਮਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡਰੀਆ ਜ਼ਵੀਡਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ" ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

