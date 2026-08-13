ਐਕਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ChatGPT ਦੀ ਲਈ ਮਦਦ

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Acton Mother Son Murder Case: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਜੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ 45 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਸੁਧਾ ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਰੀਅਨ ਰਿਆਨ ਅਤੇ ਐਕਟਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡਗਲਸ ਸਟਰਨੀਓਲੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਟਿਊਟਰ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾ ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਲੈਂਡ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ChatGPT 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ChatGPT ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ChatGPT ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 17 ਸਾਲਾ ਅਰਜੁਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਲੋਵੇਲ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੌਨਕੌਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।