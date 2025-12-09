Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3034875
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ....

Indonesia Office Building Fire: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ  ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:36 PM IST

Trending Photos

ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ....

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲ ਕੋਮਪਾਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 15 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਟੈਰਾ ਡਰੋਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Indonesia Office Building

Trending news

Indonesia Office Building
ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
Rahul Bose
हिमाचल डोमिसाइल को लेकर अभिनेता Rahul Bose पर लगे गंभीर आरोप, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
Social Media Ban
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Social Media ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
Ludhiana News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ
World News
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ
uric acid
ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ? ਜਾਣੋ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ
japan earthquake news
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੂਚਾਲ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ; ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
Nagpur
ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
Dr. Navjot Kaur Sidhu
ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਗਰੋਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਾਰ ਰੁਖ਼ ਤੇਜ਼; ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Election Commission
Nabha BDPO Transfer News | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ BDPO ਨਾਭਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ