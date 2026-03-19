Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3146249
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ; ਭਾਰਤ ਦੀ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਇਥੋਂ ਆਉਂਦੀ

Iran Attack Qatar Gas Plant: ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:11 AM IST

Trending Photos

ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ; ਭਾਰਤ ਦੀ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਇਥੋਂ ਆਉਂਦੀ

Iran Missile Attack News: ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਨਿਰਯਾਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ LNG ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤੋਂ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅੱਗ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ
ਕਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਤਰ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LNG ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਰ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਟੈਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਿਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਤਰ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਕਲਾਜ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਐਲਐਨਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੱਜੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਯਾਤ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ ਹਬਸ਼ਾਨ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ
ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬਸ਼ਾਨ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਊਰਜਾ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਵੁੱਡ ਮੈਕੇਂਜ਼ੀ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੌਮ ਮਾਰਜ਼ੇਕ-ਮੈਨਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 8% ਵਧ ਕੇ $111.90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਏ।

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਰੁਕ ਗਏ
ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਫਤਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਬਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦੱਖਣੀ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਰਾਸ ਲਾਫਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ 295 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। LNG ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ-ਤੋਂ-ਤਰਲ ਪਲਾਂਟ, LNG ਸਟੋਰੇਜ, ਇੱਕ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਸਪਲਿਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੀ ਹੈ।

TAGS

