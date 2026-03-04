Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3129988
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਪਨਡੁੱਬੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; 100 ਲਾਪਤਾ

Iran–Israel War: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:02 PM IST

Trending Photos

ਪਨਡੁੱਬੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; 100 ਲਾਪਤਾ

Iran–Israel War: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ 78 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਜੈਸਿੰਘੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੱਤ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਿਤਾ ਹੇਰਾਥ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 180 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ IRIS Dena ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਰਾਨ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਹਿਰਾਨ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਯੂਏਈ, ਦੁਬਈ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

TAGS

Iran–Israel warIran Israel conflict 2026Punjab news

Trending news

Iran–Israel war
ਪਨਡੁੱਬੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; 100 ਲਾਪਤਾ
Ludhiana News
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ
Punjab Women BJP
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
Raghbir Singh Bharowal
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਈਕਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Sri Muktsar Sahib
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਸਜਾਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
AAP Leader Baltej Pannu
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹਾਲ-
CM Bhagwant Mann
ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ
Harpal Singh Cheema
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
murder news
ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
#Ludhiana #police
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ BMW ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ