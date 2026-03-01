ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ

Ayatollah Ali Khamenei death news: ਸੀਐਨਐਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Ayatollah Ali Khamenei death news: ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤਸਨੀਮ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ, ਪੋਤੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹੈ।"
ਸੀਐਨਐਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਸਮੇਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1939 ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਖੋਮੇਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੂੰ 1963 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੋਮੇਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1979 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਮੇਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1981 ਵਿੱਚ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ।
1989 ਵਿੱਚ ਖੋਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ, ਜਾਂ "ਰਹਿਬਰ" ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਸਮਰਥਕ ਉਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 740 ਜ਼ਖਮੀ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 740 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 85 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 45 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।