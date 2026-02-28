ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Donald Trump News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ।
Donald Trump News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੌਤ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 444 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਪੱਖੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੇਰੂਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਬੈਰਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 241 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। "ਉਹ 2000 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਐਸ ਕੋਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਮੇਨੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਿਥਮ ਅਲ-ਸਾਫੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਫਰੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।