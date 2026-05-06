ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੀਪਫੇਕ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ; ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

Giorgia Meloni Deepfake Photo: ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਲੋਨੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"। ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
"ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਇਆ"
ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।" ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਡੀਨੀਅਨ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਏਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।