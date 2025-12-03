Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3027312
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ? ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ

 ਖਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:05 PM IST

Trending Photos

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ? ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਖਾਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ "ਡਾਨ" ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

 ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 100 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਦ 

ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜ਼ਕੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

TAGS

#IndiaVsPakistan Imran Khan

Trending news

Shimla Sanjauli Mosque
संजौली मस्जिद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 3 मंजिल हटाने के दिए आदेश
BDPO Suspend
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਸਪੈਂਡ
rupee
ਰੁਪਏ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ; ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
Smriti Mandhana Wedding
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ-ਪਲਾਸ਼ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਲੀਕ? ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪ
#viral video
Influencer ਦਾ 19min 34 sec ਦਾ MMS ਵਾਇਰਲ
India vs South africa 2nd ODI
ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਅੱਜ; ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
Trump Economy Statement
18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ-ਟਰੰਪ
Himachal Weather
हिमाचल के 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी; सीजन में कम बारिश-बर्फबारी के संकेत
Jalandhar Railway Station
ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਘੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕ
#Supreme Court
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! Supreme Court ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ