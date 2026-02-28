Advertisement
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Sarabjit Kaur Nikah: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ।

Feb 28, 2026, 06:55 PM IST

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

Sarabjit Kaur Nikah: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਿਕਾਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

- ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਲਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

