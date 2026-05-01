ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 01, 2026, 12:56 PM IST

Canada Firing News: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ (ਮੰਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ) ਅਤੇ (ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ) ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ (ਪ੍ਰੋਸਟਾਰ ਟੋਇੰਗ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ।"

ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੰਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਮੁੰਨਾ ਬਰੈਂਫਟਨ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ  ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁੰਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

