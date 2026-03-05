Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3130571
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Member Parliament Fined: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 05, 2026, 01:15 PM IST

Trending Photos

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

Member Parliament Fined: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 200 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਰਣਦੀਪ ਸਹਾਏ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 200 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਏ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ।

TAGS

Member Parliament FinedRandeep Singh Sarai finedpunjabi news

Trending news

Member Parliament Fined
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
#astrology
11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 4 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀ! ਖਰੀਦ ਲਿਓ Lottery ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ!
PUNBUS PRTC Protest
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਭਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ ਸੰਘਰਸ਼
Gurdaspur Robbery
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ
Ranjit Singh Encounter Case
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ HC ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Sukhbir Badal
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ‘ਸੁਪਰ CM’, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭੂੰਦੜ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Nancy Grewal murder
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੈਂਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ
Khanna News
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਲੇਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਧਮਕੀਆਂ
Himachal Congress
Rajya Sabha Election: हिमाचल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की
gold silver rate
Gold Silver Rate Today: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ