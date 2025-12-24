ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

Army Chief Dies: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Army Chief Dies: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।
ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲ-ਫਿਤੌਰੀ ਘਰੇਬਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ-ਕੁਤਾਵੀ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਅਸਾਵੀ ਦੀਬ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਜੌਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ
ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਲੀਬੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੰਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ ਮਿਲਿਆ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਲਕਨ-50 ਵਪਾਰਕ ਜੈੱਟ ਦਾ ਮਲਬਾ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੇਮਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਸੀਕਾਵਾਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਲਬੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਯੇਰਲਿਕਾਯਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਏਸੇਨਬੋਗਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹੇਮਾਨਾ ਨੇੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ-ਹਾਮਿਦ ਦਬੀਬਾਹ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਬੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਅਲ-ਹਦਾਦ ਪੱਛਮੀ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦਖਲ ਹੇਠ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜਨਰਲ ਅਲ-ਫਿਤੌਰੀ ਘਰੈਬੇਲ (ਫੌਜ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼), ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ-ਕਤਾਵੀ (ਫੌਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ), ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਅਸਾਵੀ ਦਿਆਬ (ਫੌਜੀ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ), ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਜੌਬ (ਫੌਜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ) ਦੀ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਲੀਬੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਲੀਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।