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ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

AP Dhillon House Firing Accused News: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 17, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:14 PM IST
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
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