ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ; 15 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨੇੜਲੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Pakistan Blast: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲਰ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ: ਗੈਸ ਲੀਕ
ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਨਵਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਇਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਲਿਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਘਿਰ ਗਈਆਂ।
ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਭਾਲ
-ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
-ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ।
-ਦਸ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ; ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 5:28 ਵਜੇ ਆਈ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ
-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
-ਆਈਜੀ ਡਾ. ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (NTUF) ਨੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।