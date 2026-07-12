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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Mandeep Singh America Death News: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 12, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:44 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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