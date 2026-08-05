ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ, Meta ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਅਫ਼ਸੋਸ

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Mark Zuckerberg Apology India: Meta ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM), ਡੀਪਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, Meta ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋਏਲ ਕੈਪਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ Facebook, Instagram ਅਤੇ Meta ਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ CSAM ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Meta ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ "ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ" ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Meta ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ "ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ "ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ" ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ Meta ਦੀ "ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Meta ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।