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ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ, Meta ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਅਫ਼ਸੋਸ

Mark Zuckerberg Apology India​: ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ CSAM, ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ। MeitY ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ IT ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 05, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:19 PM IST
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ, Meta ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਅਫ਼ਸੋਸ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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