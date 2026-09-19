/ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰਤ; ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ

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Surrey Ashes Immersion News: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
₹14,500 ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਰਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਰਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਸਕਾਰ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹20.5 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।