Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /International PHH
  • /ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰਤ; ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰਤ; ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ

Surrey Ashes Immersion News: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 19, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:08 PM IST
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰਤ; ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ-ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ
2
3
4
5