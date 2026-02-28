ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 200 ਪਾਰ?

Israel Attack Iran: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Israel Attack Iran: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦਫ਼ਤਰ, ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2,139 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਏਗਾ।
ਈਰਾਨ ਕੋਲ 158 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਔਸਤਨ 1.5 ਤੋਂ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (b/d) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਕੁਵੈਤ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਰਾਨ ਤੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ 40% ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਲਐਨਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ 50% ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ
ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੰਗ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਈ "ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ 20% ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 1.68 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1.24 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ 0.44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ
ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੁੱਧ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਇਕੁਇਰਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $95 ਤੋਂ $110 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $73.19 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਪੇਂਟ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ
ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਵੀ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਫਰੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।