Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3056388
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- Operation Sindoor ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂਰ ਖਾਨ ਏਅਰ ਬੇਸ...

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ Operation Sindoor ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੂਰ ਖ਼ਾਨ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:58 PM IST

Trending Photos

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- Operation Sindoor ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂਰ ਖਾਨ ਏਅਰ ਬੇਸ...

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਿਸੀਜ਼ਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਚਕਲਾਲਾ ਸਥਿਤ ਨੂਰ ਖ਼ਾਨ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ। 

36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 80 ਵਿੱਚੋਂ 79 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੂਰ ਖ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਬੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

Punjab BJP News
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
Bangladesh Hindu Killing
ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ! ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
India vs Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Shani Rahu Mangal Yuti
2026 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ! ਰਾਹੂ-ਮੰਗਲ-ਸ਼ਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
Sri Akal Takht Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: 'ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਰਿਜ' 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ludhiana accident
ਬੱਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ-ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 3 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ
phagwara news
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ; ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ
Vigilance Bureau Amritsar
SSP ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ
government
ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਵਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡ