ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ 'ਹਥਿਆਰ'! ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੇ ਪਸੀਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦ

ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ" ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:25 PM IST

ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ" ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ (PTA) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ VPN 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।

ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ VPN ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ: ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ VPN
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ VPN ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈਕਰਾਂ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ VPN ਰਾਹੀਂ ਗੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ VPN ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਡੇਟਾ ਲੀਕ, ਖਾਤਾ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ VPN ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ VPN ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

VPN 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤ, UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ VPN 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ VPN ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੇਟਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ VPN ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਏਜੰਸੀ (PTA) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (VPN) ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ CVAS-ਡੇਟਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। PTA ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Alpha 3 Cubic (Steer Lucid), Zettabyte (Crest VPN), Nexilium Tech (Kestrel VPN), UKI Conic Solutions (QuiXure VPN), ਅਤੇ Vision Tech 360 (Kryptonyme VPN) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਇਜ਼ VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

VPN ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀਪੀਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵੀਪੀਐਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

