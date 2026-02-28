ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਚੀਨ ਸਮੇਤ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

Iran War 2026: ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Iran War 2026: ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ China ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ “ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਰੁੱਪ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 11 ਐਫ-22 ਰੈਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਲ ਉਦੀਦ ਏਅਰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨੀਵਾ ਅਤੇ ਵੀਅਨਾ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 92 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀ, ਵਿਆਪਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ — ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਕੇਤ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।