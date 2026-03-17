ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਮੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜਿੰਗ ਫੌਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫੌਰਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਯੁਕਤ

Professor Zamirpal Kaur Sandhu Bajwa: ਬੀਜਿੰਗ ਫੌਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਮੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ "ਫੌਰਨ ਐਕਸਪਰਟ" ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:35 AM IST

Professor Zamirpal Kaur Sandhu Bajwa: ਬੀਜਿੰਗ ਫੌਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਮੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ “ਫੌਰਨ ਐਕਸਪਰਟ” ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਫੌਰਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੈਂਗਵੇਜਜ਼, ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਮੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026–27 ਲਈ “ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫੌਰਨ ਐਕਸਪਰਟ” ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਜਿੰਗ ਫੋਰਿਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (BFSU) ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ Ministry of Education of the People's Republic of China ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਚ-ਸ਼ਿਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ — Project 211 ਅਤੇ Double First-Class University Plan — ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ BFSU ਵਿੱਚ 101 ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 102 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। BFSU ਨੂੰ “A Cradle for Diplomats” ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। —ਹੁਣ ਤੱਕ BFSU ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰਾਜਦੂਤ Ambassador ਵਜੋਂ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BFSU ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ, ਕੌਂਸਲਰ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਜਵਾ BFSU ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ; ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ; ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤ; ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। BFSU ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਵਸੰਤ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

