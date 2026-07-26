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ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ; ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

Toronto Punjabi Girl Murder News: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 26, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:27 PM IST
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ; ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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