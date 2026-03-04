ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਈਕਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

Raghbir Bharowal Death News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Raghbir Bharowal Death News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ (42), ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਲੋ ਬਾਈਕਿੰਗ ਟੂਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਰਘਬੀਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਾਰੋਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਘਬੀਰ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ GPS ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਰੂ ਦੇ ਟਰੂਜਿਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਟਰੂਜਿਲੋ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਰਘਬੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਐਮਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਘਬੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਘਬੀਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। "ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।"