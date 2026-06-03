ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

US Court Sentences Punjabi Driver News: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
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US Court Sentences Punjabi Driver News: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ₹90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ 106 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੋਕੀਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ $5,400 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 30 ਸਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 55 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਤਾਏ 407 ਦਿਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ (IPS) ਨੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 74 'ਤੇ ਲੇਰੋਏ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ K-9 ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 234 ਪੌਂਡ (106 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਕੋਕੀਨ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $10.6 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਯੌਰਡਰ ਨੇ 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ 407 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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