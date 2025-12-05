Advertisement
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ–ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਹਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:19 AM IST

Pakistan’s Temples and Gurdwaras in Ruins: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਓਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਾਕਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1817 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਘੱਟਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਕਸ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ “ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ” ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੰਕਵਾਣੀ ਨੇ ਇਵੈਕਯੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੰਕਵਾਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ETPB ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹਨ। MNA ਕਿਸੂ ਮਲ ਖੇਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ, ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਫ਼ਜ਼-ਏ-ਕੁਰਾਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਕੋਟੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

