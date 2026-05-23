America Green Card Rules: ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 23, 2026, 05:37 PM IST

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ; ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ

America Green Card Rules: ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ "ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੈਕ ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਕੋਲ ਗੁਰਨਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਮੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਧ H-1B ਜਾਂ L-1 ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ "ਯੋਗ" ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦੋਹਰੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ F-1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। F-1 ਵੀਜ਼ਾ "ਦੋਹਰੇ ਇਰਾਦੇ" ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਮੈਮੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ EB-2 ਜਾਂ EB-3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ" 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

