ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 01, 2026, 02:25 PM IST

Sajjad Ahmed Found Dead: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ

ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਸ਼ਕਰ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ਼ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲੈਂਡੀ ਕੋਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ਼ ਅਫਰੀਦੀ 'ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

Trending news

Sajjad Ahmed
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
Kharar News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला दौरा खत्म कर दिल्ली रवाना, अन्नाडेल से भरी उड़ान
kotkapura news
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Punjabi Youth Dies in USA
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
Jet Fuel Price Hike
ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ! ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਹੋਇਆ 5% ਮਹਿੰਗਾ
Yashika Sharma
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੇਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਨੌਰਥ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ
Lawrence Bishnoi Gang
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
Gold silver price
ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ! ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ ਕੀਮਤ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
Wrestler Inderpreet Singh
'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਸਟਰੌਂਗੇਸਟ ਮੈਨ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਲਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ