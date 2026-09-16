/ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਦਰਜ

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Sarabjit Kaur News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸਾਇਮਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ।
ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾਸਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਇਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(5) ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਾਇਮਾ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਾਇਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਇਮਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।