Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /International PHH
  • /ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਦਰਜ

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਦਰਜ

Sarabjit Kaur News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 16, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:45 AM IST
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਦਰਜ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
2
3
4
5