ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

Sarabjit Kaur: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Trending Photos
Sarabjit Kaur: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
- ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਲਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਵਾਸ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "ਜ਼ਿਨਾਹ" ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੂਮੈਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾਊਸ ਭੇਜਣ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।