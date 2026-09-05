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ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ

Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 05, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:28 PM IST
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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