ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ

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Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
PR ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ Permanent Residency (PR) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾ ਧੀ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।