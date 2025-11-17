Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3007340
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

Sheikh Hasina Verdict: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ

Sheikh Hasina Verdict: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:18 PM IST

Trending Photos

Sheikh Hasina Verdict: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ

Sheikh Hasina Verdict: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।  17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ 458 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਸੀਨਾ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਸੀਨਾ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਐਨਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ 15,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹਸੀਨਾ 'ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ, ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।'

TAGS

sheikh hasina verdictbangladesh sheikh hasina verdictbangladesh sheikh hasina newspunjabi news

Trending news

sheikh hasina verdict
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ
Jio Hotstar Plan
Hotstar ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ! ਜੀਓ ਦਾ ਫੁੱਲ-ਆਨ ਧਮਾਕਾ ਪਲਾਨ, 15GB ਡੇਟਾ ਮੁਫਤ ਪਾਓ
Paonta Sahib news
पांवटा साहिब में लिव-इन पार्टनर ने की महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
Baba Vanga on Gold
Baba Vanga on Gold: ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
Bengaluru Cyber Fraud
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਤੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ, ਤਰੀਕਾ ਸੁਣ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
Rajasthan Royals Head Coach
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਬਦਲ, ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬਣਾਇਆ
Mansa news
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ; ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक में पहुंचे CM सुक्खू; CM सैनी से की शिष्टाचार भेंट
Jalandhar loot news
ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
# cricket
ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਧੋਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਛੱਕਾ