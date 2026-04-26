Donald Trump Hotel Shooting:

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:14 PM IST

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਸ਼ੂਟਰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ

Donald Trump Hotel Shooting: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵੈਸਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ?
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2,600 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10,000 ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਲਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ, ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਨਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1921 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਲਈ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1981 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

5 ਤੋਂ 8 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 5 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੀ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਈਏ' ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

 

