Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਇਰਲ

Canada Restaurant Shooting News: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 25, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:43 AM IST
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ; ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਇਰਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
Bathinda Clinic Petrol Bomb Attack54 min ago
2
Ludhiana Police Security Lapse1 hr ago
3
Batala Clash1 hr ago
4
FIFA World Cup 20262 hrs ago
5
Batala Encounter2 hrs ago