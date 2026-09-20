ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

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Telford Bus Attack News: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਟੈਲਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਡੇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਸਟਰੀਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਲਿੰਗਸਗੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ 999 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 33 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਵ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।