ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Halal Meat Row London: ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Halal Meat Row London: ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝਟਕਾ ਮੀਟ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੇਗਾ। ਕਪੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਝਟਕੇ ਦਾ ਮੀਟ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਾਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਠਾ, ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਤਲ, ਹਲਾਲ ਵਾਂਗ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਪੂਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਨਕਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਭੀੜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਲਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯੰਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਲੇਨਟੀਨਾ ਗੋਮੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਲਾਲ ਮਾਸ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਅਸਲ ਆਕਾਰ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੀਨੂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਲੈਸਟਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਅਤੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਿੱਖੋ
ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।