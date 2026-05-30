ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

Student Henry Nowak Murder News: ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿਗਵਾ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Student Henry Nowak Murder News: ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿਗਵਾ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ
ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਿਗਵਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ (ਕਿਰਪਾਨ) ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਇਚੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਨ ਪੈਫੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਪਰਟ ਲੋਅ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਾਰਮਿਕ" ਜਾਂ "ਰਵਾਇਤੀ" ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ "ਸਿੱਧਾ ਝੂਠ" ਸੀ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ "ਘਿਣਾਉਣਾ ਝੂਠ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਨਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ!"। ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਫਿਲਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਡੀ-ਕੈਮਰਾ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।